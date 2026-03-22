Jorginho fustige l'attitude d'une chanteuse

Bad romance. À Flamengo depuis l’année dernière, Jorginho s’en est pris à la chanteuse Chappell Roan via sa story Instagram. Sa femme et sa belle-fille, qui n’est d’autre que la fille de Jude Law et la petite fille de Zico (sacré arbre généalogique), s’étaient déplacées à São Paulo, pour assister au concert de la chanteuse américaine, prévu ce dimanche soir pendant le festival Lollapalooza.

Cauchemar à l’hôtel

Tout à fait par hasard, la belle-fille de l’ancien de Chelsea s’est retrouvée dans le même hôtel que Chappell Roan . « Elle avait préparé une pancarte car elle devait la rencontrer. Alors que ma fille prenait son petit-déjeuner à l’hôtel, elle l’a vue passer devant sa table. Ma fille, comme n’importe quelle fillette de 11 ans, l’a reconnue, s’est émue et lui a demandé si c’était bien elle », raconte Jorginho dans sa story.…

MBC pour SOFOOT.com