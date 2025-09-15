 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Jorge Maciel s'en prend à Habib Beye
15/09/2025

Sous tension.

L’OL a passé un sale (dernier) quart d’heure, ce dimanche soir, à Rennes, laissant échapper le match et concédant sa première défaite de la saison en championnat. En plus d’être agacés par l’arbitrage de M. Buquet, qui a expulsé Tyler Morton et pas Anthony Rouault, une partie du staff lyonnais s’est chauffé avec Habib Beye dans cette fin de rencontre électrique.

CG, au Roazhon Park pour SOFOOT.com

