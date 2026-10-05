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Jorge Jesus ouvre la porte à un retour de Ronaldo
information fournie par So Foot 05/10/2026 à 09:27

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Jorge Jesus ouvre la porte à un retour de Ronaldo

Jorge Jesus ouvre la porte à un retour de Ronaldo

On oublie tout ? Si le Portugal a été secoué durant le rassemblement par le « cas Ronaldo », avec un capitaine qui préfère prendre un jet privé plutôt que de s’asseoir sur le banc, tout cela ne pourrait finalement être qu’un « malentendu » et CR7 pourrait potentiellement revenir en sélection en novembre .

C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Jorge Jesus en conférence de presse après la victoire portugaise face à la Norvège, ce dimanche soir : « Pour moi, cela n’a jamais été un problème. […] Comme il n’y a pas eu de problème particulier concernant mon autorité, pour moi, Cris, lors de la prochaine sélection, s’il joue à Al-Nassr, sera sélectionnable. […] S’il le souhaite et s’il joue, il fera partie de la prochaine sélection, comme pour celle-ci. C’est à Cris de décider. »

LP pour SOFOOT.com

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