Jorge Jesus ne prévoit pas de tout chambouler avec le Portugal

Le changement oui, mais pas trop vite. Fraîchement nommé à la tête du Portugal, Jorge Jesus ne compte pas profiter de son arrivée pour vider le vestiaire . Dans un entretien accordé à Canal 11 et relayé par A Bola , le technicien de 71 ans a annoncé que sa première liste, attendue pour le match de Ligue des nations contre le pays de Galles, devrait rester très proche de celle du Mondial 2026.

« Je ne suis pas bête »

« On pourrait penser que le nouveau sélectionneur va arriver et changer beaucoup de joueurs. Ce ne sera pas le cas. Je ne suis pas bête », a expliqué Jorge Jesus. Le successeur de Roberto Martínez prévoit seulement « deux ou trois nouveaux joueurs », faute de temps et d’un réservoir suffisamment large pour lancer une révolution immédiate.…

MJ pour SOFOOT.com