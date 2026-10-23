Jordi Alba lance le Clásico à sa manière

Quand on aime, on ne compte pas. À deux jours du Clásico , les médias espagnols comme internationaux se lancent pour faire rayonner le choc des titans. Le média AS s’est amusé à poser des dilemmes à Jordi Alba, ancien dragster du côté gauche de la défense catalane. Parmi les onze titulaires probables des deux écuries, celui qui a terminé sa carrière aux côtés de Léo Messi en Floride devait trancher.

L’objectivité comme défaut numéro un

Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’Alba ne s’est pas creusé la tête. À chacun des onze postes, l’Espagnol a opté pour un joueur barcelonais . Même lorsque l’opinion générale s’attend à le voir choisir un Madrilène, l’ancien latéral gauche ne déroge pas à sa fonction de propagandiste du Barça.…

AC pour SOFOOT.com