Jonathan Clauss réagit à la polémique sur ses infidélités

Clauss repasse aux aveux. En début de semaine, le latéral de l’OGC Nice était interviewé dans le documentaire « Foot et sexe » réalisé par L’Équipe Explore . Jonathan Clauss s’y est exprimé sur ses conquêtes sentimentales et ses infidélités durant sa carrière. Le Français a notamment raconté le début de son aventure confuse avec sa femme Pauline.

« On s’est rencontré sur les réseaux sociaux, c’était cool, on discutait un peu. On s’est vu le premier soir dans une boîte de nuit où on allait tout le temps tous les deux, tout se passait bien, la soirée était vraiment sympa. Et en sortant de la boîte, il y avait une fille avec qui je couchais souvent qui était en FaceTime avec ma copine du moment en disant : ‘Regarde Jo est avec elle, il discute avec elle’. Elle (Pauline) m’a dit: ‘C’est quoi cette histoire?’», relatait l’ancien du RC Lens.…

MBC pour SOFOOT.com