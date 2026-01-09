 Aller au contenu principal
Jonathan Clauss lucide sur sa première partie de saison
information fournie par So Foot 09/01/2026 à 16:01

Clauss passe à table. Alors qu’il vient de prolonger à Nice jusqu’en 2028 à la surprise générale, Jonathan Clauss est revenu sur sa première partie de saison en conférence de presse ce vendredi. Proche d’un départ au Bayer Leverkusen cet été, l’international français avait assuré s’être blessé en octobre, alors que les examens ne révélaient aucune lésion, laissant planer des doutes sur sa volonté d’éviter l’activation automatique d’une année supplémentaire de contrat.

Bref, un début de saison délicat , comme l’a reconnu Clauss : « Je m’étais projeté sur quelque chose de grand, à savoir Leverkusen. Je m’étais imaginé beaucoup de choses. Ça ne s’est pas fait, j’ai eu du mal à le digérer. Psychologiquement, je n’étais pas à 100 %. Après, il y a eu plusieurs petits événements qui ont un peu fait ressurgir de moins bonnes choses. Je n’étais pas concentré pleinement sur ce que j’avais à faire. »

CMF pour SOFOOT.com

