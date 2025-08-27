Jonathan Clauss dégoûté par la signature de Lucas Vázquez à Leverkusen

C’est l’histoire d’un transfert raté.

Il avait un nom à être scandé dans les stades de Bundesliga, mais Jonathan Clauss voit finalement son rêve s’évaporer après la signature de Lucas Vázquez au Bayer Leverkusen ce mardi. Le latéral droit de l’OGC Nice ne cachait pas ses envies de partir outre-Rhin, ce qui lui aurait permis de jouer la Ligue des champions avec le B04 à un an du Mondial 2026, explique L’Équipe . Mais la direction des Aiglons n’est pas arrivée à se mettre d’accord à temps avec le club allemand , qui a fini par signer l’expérimenté Vázquez au poste de latéral droit (coup dur pour l’ailier de formation, soit dit en passant).…

ARM pour SOFOOT.com