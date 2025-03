information fournie par So Foot • 07/03/2025 à 22:46

Jonas Urbig, un parfait inconnu

Jonas Urbig chauffait le banc de Cologne il y a encore deux mois ; mercredi, il a remplacé Manuel Neuer dans les cages du Bayern Munich en Ligue des champions. Mais d’où sort cet hurluberlu ?

L’histoire retiendra (ou pas) que c’est à la 58 e minute d’un huitième de finale de Ligue des champions, les gants pas encore enfilés et le maillot un peu trop serré pour ses grosses épaules, que Jonas Urbig a plongé dans le grand bain. Un visage poupon sur un corps de gladiateur méconnu du grand public comme du petit, qui il y a 37 jours n’était pas encore licencié avec le FC Bayern Munich et qui avait perdu à l’automne dernier sa place de titulaire dans les cages du FC Cologne, en deuxième division allemande. Son coach Vincent Kompany n’avait pas vraiment prévu ce scénario lors du duel face au Bayer Leverkusen, mais la blessure du monument Manuel Neuer, touché au mollet après avoir piqué un sprint pour célébrer le but de Jamal Musiala avec ses petits copains, ne lui a pas laissé d’autres choix.

Bien sûr, il y a des matchs plus faciles pour faire ses débuts, mais Jonas est très calme et je ne veux pas lui mettre la pression sur les épaules.…

Par Célien Vauthier, avec Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com