Johny Placide annonce sa retraite internationale

Une belle manière de tirer sa révérence. Malgré trois défaites et une élimination dès la phase de poules, Haïti n’aura pas démérité dans cette Coupe du monde . À l’issue du dernier revers face au Maroc, Johny Placide a annoncé la fin de sa carrière internationale . « C’est vrai que ce soir, ça a été beaucoup d’émotions. Finir sur un match à Atlanta avec un stade plein face au Maroc, je n’aurais pas pu rêver mieux , s’est félicité le gardien et capitaine des Grenadiers. Ce soir, ça a été très particulier pour moi, pour mes coéquipiers, pour ma famille, parce que j’ai repensé à toutes les années que j’ai passées avec l’équipe nationale. »

Le dernier rempart de Bastia n’a pas caché sa fierté de terminer l’aventure sur une participation historique au Mondial . « C’est une fierté pour moi de jouer un match de la Coupe du monde face à tant de monde devant la télé. Beaucoup de fierté, et j’espère que les Haïtiens sont fiers de nous , a-t-il affirmé avant d’évoquer ses meilleurs souvenirs en sélection. On a réussi à aller jusqu’en demi-finales de la Gold Cup en 2019. Il y a eu des matchs assez historiques. Et puis, forcément, la qualification à la Coupe du monde, celle-là, est juste incroyable. Ces matchs seront gravés à jamais dans la sélection et dans mon coeur. » …

TB pour SOFOOT.com