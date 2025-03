John Textor soutient Paulo Fonseca après sa sanction

John à la rescousse !

Après la suspension de neuf mois de Paulo Fonseca pour son craquage sur Benoît Millot, le président John Textor a tenu à soutenir le Portugais publiquement. Dans une story publiée sur Instagram, l’Américain a fait d’une pierre deux coups : il a partagé la publication d’anniversaire de son entraîneur et en a profité pour lui exprimer tout son soutien : « Je reste à tes côtés, aujourd’hui et toujours. Tu as fait une erreur… Tes excuses étaient sincères… et ta sanction est clairement trop sévère. Tu es l’homme idéal pour l’OL et nous allons persévérer ensemble. » …

RA pour SOFOOT.com