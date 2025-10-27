John Textor s’intéresse (encore) à des clubs anglais
Le cow-boy à la recherche d’un nouveau ranch.
C’est limite si on commençait à s’ennuyer, John Textor en refait des siennes. Selon The Athletic, le président de Botafogo et ancien de l’Olympique lyonnais est en quête de parts chez un nouveau club anglais et aurait jeté son dévolu sur Wolverhampton, actuel dernier de Premier League. …
KM pour SOFOOT.com
