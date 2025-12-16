 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

John Textor s’en prend (encore) à Jean-Michel Aulas
information fournie par So Foot 16/12/2025 à 09:26

John Textor s’en prend (encore) à Jean-Michel Aulas

John Textor s’en prend (encore) à Jean-Michel Aulas

On en connaît un qui votera écolo aux municipales.

Plus de trois ans après le rachat de l’Olympique lyonnais par John Textor, les relations entre l’Américain et son prédécesseur, Jean-Michel Aulas, ne sont toujours pas saines . Les deux hommes d’affaires ne loupent jamais une occasion de se tirer dans les pattes, avec quelques moments de désescalade.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank