John Textor jette sa médaille après la défaite de Botafogo

Du John dans le Textor.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Botafogo a perdu la finale de Recopa Sudamericana – l’équivalent sudaméricain de la Supercoupe d’Europe – contre le Racing Club de Avellaneda. John Textor, propriétaire du club, a encore fait des vagues pendant la rencontre. Le cowboy de la Ligue 1 s’est mué en mauvais perdant. Lors du second but concédé par son équipe, le businessman a été filmé en train de quitter sa loge sous la colère , comme le rapporte L’Équipe . Puis à la fin du match, contrarié de la défaite, il a balancé sa médaille de finaliste dans les tribunes. Il a ensuite justifié son geste : « Je ne prends pas les médailles de perdants. J’espère que le fan qui l’a récupérée va en profiter pour en tirer les leçons et la donner à quelqu’un d’autre car c’est une médaille de perdant . La saison commence maintenant ».…

