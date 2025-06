John Textor et Evángelos Marinákis, deux cow-boys dans la ville

Avant de passer devant la DNCG, l’OL ne se cache même plus de faire quelques affaires louches avec Nottingham Forest. Amis sur le marché des transferts, John Textor et Evángelos Marinákis se rendent cous pour coup au niveau administratif pour savoir qui aura le droit de participer à la prochaine Ligue Europa.

Alors que le Bon foule les pavés sous un soleil de plomb, surgissent derrière lui la Brute et le Truand, prêts à livrer un duel mémorable au cœur d’un cimetière, dans une tension maximale renforcée par les regards appuyés entre les trois personnages. Enlevez désormais Clint Eastwood, remplacez Lee Van Cleef par Evángelos Marinákis et Eli Wallach par John Textor et changez la bande originale d’Ennio Morricone par des bruits de casseroles et vous avez la version moderne (et risible) du plus mythique des westerns. Le président de Nottingham Forest et celui de l’Olympique lyonnais s’adorent, puis se détestent, sont prêts à s’allier comme à se tirer dans les pattes, mais sont toujours au cœur de magouilles assez nauséabondes.

Son épaisse barbe poivre et sel ne peut dissimuler le sourire narquois qu’affiche constamment Evángelos Marinákis. Fils d’un célèbre armateur et politicien grec, il a récupéré l’entreprise et la fortune familiales pour s’offrir l’Olympiakos, Nottingham Forest, Rio Ave et lorgne maintenant sur Vasco da Gama en bon patron de multipropriété. Il boxe donc dans la même cour que John Textor, propriétaire de l’OL, Molenbeek et Botafogo, tout en ayant 43% des parts de Crystal Palace.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com