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John Textor et Botafogo poursuivent l'OL en justice
information fournie par So Foot 25/03/2026 à 09:54

John Textor et Botafogo poursuivent l'OL en justice

John Textor et Botafogo poursuivent l'OL en justice

Tiens, revoilà le cow-boy. Détenu par John Textor, Botafogo a annoncé ce mardi sa volonté d’engager une procédure judiciaire contre l’Olympique lyonnais , l’ancien club du milliardaire américain, pour le recouvrement de dettes impayées .

Au cœur de la plainte, les présumés transferts fantômes de plusieurs joueurs de Botafogo vers l’Olympique lyonnais. Entre juillet 2024 et mars 2025, cinq joueurs du club brésilien avaient fait leurs valises pour la France, sans que l’OL ne puisse compter sur eux dans leur effectif, hormis Thiago Almada, qui avait fait l’objet d’un prêt gratuit de six mois en janvier 2025. Selon L’Équipe , ces transferts avaient toutefois permis au club rhodanien de récolter 100 millions d’euros de cash grâce à l’affacturage , une opération par laquelle un club cède une créance à recevoir (typiquement une indemnité de transfert) à un organisme financier, qui lui avance de la trésorerie en retour.…

CMF pour SOFOOT.com

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