Une victoire dans la défaite pour Jonatan Giráldez

Une victoire dans la défaite pour Jonatan Giráldez

Nouveau record. Alors que l’OL Lyonnes a chuté pour la première fois de la saison mardi soir sur la pelouse de Wolfsburg (1-0), Jonatan Giráldez a fait son entrée dans le top 5 des entraîneurs lyonnais a avoir conservé le plus longtemps l’invincibilité de son équipe après sa prise de poste.

Nombre de rencontres avant de connaître sa 1re défaite sur le banc de l'@ol__lyonnes (hors éliminations aux TAB) Patrice Lair - 106 matches Jean-Luc Vasseur - 38 matches Reynald Pedros - 37 matches Joe Montemurro - 32 matches 🆕 Jonatan Giráldez - 31 matches Arrêt #WOBOLL #UWCL pic.twitter.com/H9oYaNNk0I…

LB pour SOFOOT.com