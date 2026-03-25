Un grand espoir de la Belgique choisit finalement le Maroc

Les néo-champions d’Afrique continuent de sourire. Considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs du vivier belge, le milieu offensif belgo-marocain Rayane Bounida a finalement décidé de porter le maillot du Maroc.

Né à Vilvorde, en périphérie de Bruxelles, le jeune joueur de l’Ajax Amsterdam avait évolué dans toutes les sélections de jeunes de la Belgique, des U16 aux Espoirs . C’est par un courrier que Bounida a finalement informé la Fédération de son choix de représenter les Lions de l’Atlas . « C’est une décision qui lui appartient. C’est un garçon aux nombreuses qualités et je lui souhaite beaucoup de succès, mais nous devons maintenant nous concentrer sur les joueurs qui sont ici avec nous » , a indiqué à la chaîne Sporza le sélectionneur des U21 belges, Gill Swerts, qui n’a donc pas sélectionné le jeune milieu offensif.…

CMF pour SOFOOT.com