John Textor en passe d'acquérir un nouveau club historique du football anglais
Moins par moins égale plus.
Après avoir pris ses distances avec Eagle Group et délaissé son poste de président de l’Olympique lyonnais au profit de Michele Kang, John Textor a repris du service dans le monde du football. Selon le Guardian , l’homme d’affaires américain s’est associé à Keith Harris , un financier spécialisé dans le football, pour tenter de racheter Sheffield Wednesday pensionnaire de Championship.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer