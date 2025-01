information fournie par So Foot • 06/01/2025 à 19:21

John Textor aurait reçu une offre pour ses 45% de Crystal Palace

Champagne à Lyon !

Si l’OL est toujours en course pour le podium et la Ligue des champions, notamment après son succès face à Montpellier ce samedi (1-0), le club lyonnais est sous la menace d’une relégation administrative. La faute à des finances… bancales. John Textor, le propriétaire, cherche donc depuis un moment à vendre les 45% de parts qu’il détient dans le capital de Crystal Palace . The Athletic rapporte ce lundi qu’un groupe américano-saoudien aurait fait une offre, que l’homme d’affaires étasunien aurait jugé suffisante pour entrer en négociations exclusives.…

LT pour SOFOOT.com