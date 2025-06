John Textor annonce prendre ses distances avec l’OL

La solution à tous les problèmes ?

En première ligne ces derniers jours depuis la rétrogradation administrative de l’Olympique lyonnais par la DNCG, John Textor ne va pas s’éterniser à la tête du club . « Je vais consacrer beaucoup plus de temps à réfléchir à Eagle au niveau mondial, et revenir plus souvent à Botafogo , a-t-il affirmé à Globo en marge du huitième de finale de la Coupe du monde des clubs entre O Glorioso et Palmeiras. J’ai d’excellents partenaires au sein d’Eagle Football Group, des actionnaires qui vont se mobiliser pour gérer des problèmes que, honnêtement, je n’étais pas très doué pour gérer en France. J’ai hâte de renouer avec le Brésil. » …

TB pour SOFOOT.com