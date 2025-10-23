John Terry rêve toujours d'entraîner Chelsea
La nostalgie du grand bain.
Actuellement coach à temps partiel de l’académie de Chelsea, John Terry continue de voir les choses en grand pour son avenir. Éternelle légende de Chelsea avec plus de 700 matchs disputés entre 1998 et 2017, Terry a déjà embelli les lignes de son CV depuis 2018 en occupant le poste d’adjoint à Aston Villa puis à Leicester. L’Anglais de 44 ans ambitionne désormais de revenir dans la cour des grands, sur le banc de l’équipe de sa vie. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
