Chelsea et West Ham sanctionnés par la FA
Vainqueur par K-O. Et dire qu’Adama Traoré et Marc Cucurella en rigolaient il y a quelques semaines. Aujourd’hui, pas sûr que leurs clubs respectifs soient du même avis. Chelsea et West Ham sont lourdement sanctionnés par la fédération anglaise après la bagarre générale survenue en fin de match lors de la 24 e journée du championnat, une rencontre qui s’est terminée dans le chaos.
Afinal, o Royal Rumble é em Stamford Bridge 😅 Chelsea 🥊 West Ham#DAZNPremier pic.twitter.com/uFl40451Ke…
AR pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
