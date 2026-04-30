Le président de la Fédération iranienne refoulé à la frontière du Canada
Nouvelle crise à la FIFA. Ce jeudi, un congrès de l’instance mondiale du football se tient à Vancouver, à l’ouest du Canada. Une réunion importante à laquelle ne participera pas la délégation iranienne, qui a été refoulée à l’aéroport .
« Un comportement inapproprié » de la police de l’immigration
Selon les informations du quotidien iranien Asharq Al-Awsat , qui ont ensuite été confirmées et relayées par l’AFP, le président et le secrétaire général de la Fédération iranienne de football auraient été confrontés à « un comportement inapproprié » de la police de l’immigration à leur arrivée sur le sol canadien.…
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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