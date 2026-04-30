Le président de la Fédération iranienne refoulé à la frontière du Canada

Le président de la Fédération iranienne refoulé à la frontière du Canada

Nouvelle crise à la FIFA. Ce jeudi, un congrès de l’instance mondiale du football se tient à Vancouver, à l’ouest du Canada. Une réunion importante à laquelle ne participera pas la délégation iranienne, qui a été refoulée à l’aéroport .

« Un comportement inapproprié » de la police de l’immigration

Selon les informations du quotidien iranien Asharq Al-Awsat , qui ont ensuite été confirmées et relayées par l’AFP, le président et le secrétaire général de la Fédération iranienne de football auraient été confrontés à « un comportement inapproprié » de la police de l’immigration à leur arrivée sur le sol canadien.…

VM pour SOFOOT.com