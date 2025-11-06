John Stones admiratif devant Rayan Cherki : « Il voit des choses que personne ne voit »

Et il n’a encore rien vu !

Mercredi soir, entré à dix minutes du terme, Rayan Cherki a participé à la facile victoire de Manchester City contre le Borussia Dortmund (4-1). L’ancien Lyonnais s’est distingué en inscrivant un joli but après un slalom dans la défense allemande. De quoi attirer les louanges de son coéquipier John Stones. « Je suis heureux de l’avoir dans mon équipe. Son sang-froid, son habileté des deux pieds, son équilibre, son arrogance dans le bon sens du terme. Il prend le ballon, Il voit des choses que personne ne voit », a commenté l’international anglais.…

TJ pour SOFOOT.com