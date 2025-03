Johann Sidaner : « J’ai encore du mal à imaginer la Nouvelle-Calédonie en Coupe du monde »

Aussi dingue que cela puisse paraître, la sélection de Nouvelle-Calédonie est à 90 minutes de rafler son billet pour la Coupe du monde 2026. En cas de succès face à la Nouvelle-Zélande ce lundi (coup d'envoi à 7 heures en métropole), la 152e nation au classement FIFA s’envolerait pour l’Amérique du Nord. Johann Sidaner, le sélectionneur des Cagous, préfère temporiser même si le Graal n’est pas inatteignable.

Johann, réalises-tu que ton équipe est à 90 min de décrocher une place à la Coupe du monde ?

La grande satisfaction c’est de continuer l’aventure. Une élimination face à Tahiti (victoire 3-0 en demi-finale, ndlr) nous condamnait à rentrer chez nous. En plus, en cas de défaite, nous aurions tout de même dû rester en Nouvelle-Zélande car avec les vols c’est compliqué et nous aurions dû aller à l’Eden Park voir la finale et ne rentrer qu’après le match. En plus nous sommes dans un renouvellement de génération et pour certains, ce sont les dernières sélections. Ça aurait été compliqué de finir là dessus alors que là, même si on perd contre la Nouvelle-Zélande, on poursuit l’aventure d’une année. Nous serions rebasculés sur les barrages (intercontinentaux avec six équipes) qui devraient avoir lieu en mars 2026 sur le sol nord-américain et offriront une dernière place qualificative. Pour nous, aller à ce rendez-vous serait déjà comme une petite Coupe du monde.…

