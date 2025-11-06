Joaquín Panichelli et Valentín Barco sélectionnés avec l’Argentine

Une juste récompense.

Étincelants avec Strasbourg depuis le début de la saison, Joaquín Panichelli et Valentín Barco ont été sélectionnés avec l’Argentine . C’est une première pour le meilleur buteur de la Ligue 1 (9 buts en 11 matchs), tandis que son coéquipier a déjà porté la tunique de l’ Albiceleste à une occasion. Les joueurs du Racing ne sont pas les seuls du championnat français à être appelés par Lionel Scaloni, puisque Geronimo Rulli (OM) et Nicolas Tagliafico (OL) seront également présents dans le groupe des champions du monde, qui affrontera l’Angola en match amical le 14 novembre prochain.…

TM pour SOFOOT.com