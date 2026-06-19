João Neves victime de cyberharcèlement par les fans de Cristiano Ronaldo

L’enfer des réseaux sociaux. Comme souvent depuis quelques années, Cristiano Ronaldo n’a pas vraiment aidé le Portugal, tenu en échec contre la République démocratique du Congo (1-1), pour débuter la Coupe du monde.

Après la rencontre, João Neves a simplement été interrogé sur son capitaine, faisant tranquillement comprendre que tout le monde était dans le même bateau : « On sait ce que Cristiano a fait pour nous, mais en ce moment, il est comme nous. C’est juste un joueur de plus qui est là pour nous aider. Il est comme tous les autres. » Une décla anodine, mais les groupies de CR7 ont décidé de la voir comme une déclaration de guerre.…

EM pour SOFOOT.com