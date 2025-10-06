 Aller au contenu principal
João Neves libéré par le Portugal pour la trêve internationale
06/10/2025

João Neves libéré par le Portugal pour la trêve internationale

João Neves libéré par le Portugal pour la trêve internationale

Le Portugal a gagné une lettre de remerciements du PSG.

Convoqué par la Seleção pour la trêve internationale d’octobre , João Neves était dans le même temps forfait pour affronter le LOSC avec le PSG ce week-end (1-1). Pas de panique, le milieu parisien ne va finalement pas se rendre en sélection.

