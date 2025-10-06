João Neves libéré par le Portugal pour la trêve internationale
Le Portugal a gagné une lettre de remerciements du PSG.
Convoqué par la Seleção pour la trêve internationale d’octobre , João Neves était dans le même temps forfait pour affronter le LOSC avec le PSG ce week-end (1-1). Pas de panique, le milieu parisien ne va finalement pas se rendre en sélection. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer