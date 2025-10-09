Joan Laporta veut une réconciliation entre le Barça et l’UEFA
Nasser et ses amis.
Présent à Rome pour l’assemblée générale de l’EFC (nouveau nom de l’ECA), l’organisation des clubs européens, le président du FC Barcelone Joan Laporta a expliqué avoir été invité par Nasser al-Khelaïfi, président de l’organisation et du PSG. …
CDB pour SOFOOT.com
