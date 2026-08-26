Joan Laporta en remet une couche sur le dossier Álvarez

Un feuilleton plus long que les Feux de l’amour . Julián Álvarez vit de sales journées estivales, le cul entre la chaise imposée par l’Atlético de Madrid et celle proposée par le Barça . Alors que les tensions semblent à leur comble avec le club de la capitale, Joan Laporta a pris la parole ce mercredi après-midi sur le sujet, histoire d’enfoncer le clou.

« Nous avons le plus grand respect pour l’Atlético de Madrid et pour ses dirigeants que nous connaissons depuis plusieurs années et pour lesquels nous avons une grande estime personnelle, explique le président catalan. Voici comment les choses se sont déroulées : le Barça avait fait une offre à l’Atlético pour Julián Álvarez, une offre que nous considérons comme très importante car notre entraîneur porte un véritable intérêt envers ce joueur. »…

SW pour SOFOOT.com