JO d'hiver : Lucas Defayet boosté par Rennes en skeleton
14/02/2026 à 11:38

JO d'hiver : Lucas Defayet boosté par Rennes en skeleton

JO d'hiver : Lucas Defayet boosté par Rennes en skeleton

Ce n’est pas vraiment grâce au Stade rennais, mais un peu quand même. Présent aux Jeux olympiques d’hiver, Lucas Defayet a pris la 19 e place et a réalisé le meilleur temps de la quatrième manche en skeleton ce vendredi juste après la victoire des Bretons contre le Paris Saint-Germain lors de la 22 e journée de Ligue 1. Et selon le Français, ce succès l’a complètement boosté.

𝗟𝗲𝘀 𝗲́𝗺𝗼𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀. Poussé par la victoire, Rouge et Noir à Milan Cortina, merci Lucas ✊🛷pic.twitter.com/oCAJZGvFrR…

FC pour SOFOOT.com


