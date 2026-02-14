JO d'hiver : Lucas Defayet boosté par Rennes en skeleton
Ce n’est pas vraiment grâce au Stade rennais, mais un peu quand même. Présent aux Jeux olympiques d’hiver, Lucas Defayet a pris la 19 e place et a réalisé le meilleur temps de la quatrième manche en skeleton ce vendredi juste après la victoire des Bretons contre le Paris Saint-Germain lors de la 22 e journée de Ligue 1. Et selon le Français, ce succès l’a complètement boosté.
𝗟𝗲𝘀 𝗲́𝗺𝗼𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀. Poussé par la victoire, Rouge et Noir à Milan Cortina, merci Lucas ✊🛷pic.twitter.com/oCAJZGvFrR…
FC pour SOFOOT.com
