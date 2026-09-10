JO 2030: Grospiron quitte ses fonctions de président du comite d'organisation des Alpes françaises

Edgar Grospiron, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver des Alpes françaises

Le comité d'organisation des Jeux olympiques ‌et paralympiques 2030 dans les Alpes françaises (Cojop) a officialisé jeudi le départ de son président ​Edgar Grospiron, plus d'un an et demi après sa nomination, plongeant les organisateurs dans une nouvelle crise de gouvernance.

Le départ du champion olympique 1992 de ski de bosses était attendu ces dernières ​heures et a été acté jeudi lors d'une réunion du bureau exécutif du Cojop.

"Le bureau exécutif des Jeux olympiques et ​paralympiques d'hiver Alpes 2030 a pris acte de ⁠la décision d'Edgar Grospiron de quitter ses fonctions de président", a déclaré le Cojop.

"Sa ‌décision de quitter la présidence s'inscrit dans une transition choisie, organisée et assumée, dans l'intérêt du projet et de sa gouvernance", a-t-il précisé dans un ​communiqué. "Elle traduit une volonté partagée ‌avec les parties prenantes de permettre à l'organisation d'entrer rapidement dans ⁠cette nouvelle phase opérationnelle."

Edgar Grospiron quitte son poste six mois seulement après le départ de l'ancien directeur général Cyril Linette, en raison de "désaccords insurmontables" entre les deux hommes. Linette avait été remplacé ⁠par Vincent Roberti, ‌nommé en mai dernier.

Selon une source proche du dossier, interrogée mercredi, Edgar Grospiron ⁠avait failli être écarté lors des Jeux de Milan-Cortina en début d'année après une vague ‌de départs au sein du Cojop, dont ceux de la directrice des opérations ⁠et du directeur de la communication.

Les parties prenantes de l'organisation des ⁠Jeux (État, les régions Provence-Alpes-Côte ‌d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes, le CNOSF et le CPSF) ont informé fin août le Comité international olympique (CIO) ​que "la confiance était rompue" avec le président du ‌Cojop après un bureau exécutif tendu le 23 juillet, lors duquel Edgar Grospiron avait tenté d'imposer deux nominations.

Deux jours ​plus tard, dans un entretien à La Tribune dimanche, la présidente du CNOSF (Comité national olympique et sportif français), Amélie Oudéa-Castéra, avait regretté que le projet "se retrouve de nouveau confronté ⁠à des problèmes de gouvernance".

Edgar Grospiron avait été nommé en février 2025, peu de temps après le renoncement de l'ancien biathlète Martin Fourcade, à qui le poste avait longtemps semblé dévolu.

"L'Assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2026 sera l'occasion d'organiser l’intérim, jusqu'à la désignation prochaine d'une ou d'un nouveau président pour les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver Alpes 2030", a indiqué jeudi ​le Cojop.

(Rédigé par Vincent Daheron)