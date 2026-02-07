JO 2026-Von Allmen premier médaillé d'or, la France éliminée de l'épreuve par équipes de patinage artistique

Les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina ont délivré samedi leurs premières médailles au lendemain de la cérémonie d'ouverture, mais la France devra attendre pour décrocher sa première breloque.

C'est le Suisse Franjo von Allmen qui a remporté la première médaille d'or de ces 25es Jeux d'hiver en survolant la descente devant deux Italiens, à domicile, Giovanni Franzoni et Dominik Paris.

Première Française à se qualifier aux Jeux en patinage de vitesse depuis 1988, Violette Braun n'a pas démérité, se classant 16e du 3.000 m pour sa première participation aux Jeux à 19 ans.

"C'étaient des larmes de joie, pas du tout de déception. Je suis vraiment hyper contente de ce que j'ai fait, la performance est très belle à mon sens. Je pense que j'ai de belles années devant moi", a réagi l'Alsacienne au micro de France TV.

Sur cette même épreuve, Francesca Lollobrigida a empoché la première médaille d'or de l'Italie dans ces Jeux et placé son pays en tête du tableau des médailles à l'issue de la première journée, à égalité avec le Japon et la Norvège.

Aucun Tricolore ne participera aux finales de ski slopestyle puisque les femmes comme les hommes n'ont pas réussi à intégrer le top 12 des qualifications. Dans la matinée, Kim Dumont Zanella, seule Tricolore engagée en l'absence de Tess Ledeux, a chuté lors de ses deux manches de qualification, terminant à la 22e position.

En début d'après-midi, Matias Roche et Timothé Sivignon ont respectivement pris la 15e et la 23e place.

Dans la soirée, Joséphine Pagnier s'est classée 29e dans l'épreuve du tremplin normal en saut à ski tandis qu'Emma Chervet, 43e du premier tour, n'est pas parvenue à disputer la finale.

En patinage artistique, Kevin Aymoz, quatrième du programme court masculin, n'a pu combler le retard de l'équipe de France pour lui permettre d'intégrer le top cinq de l'épreuve par équipes et ainsi de poursuivre la compétition. Sixièmes, les Bleus ont échoué à un point de la Géorgie (24 contre 25), dernière équipe qualifiée.

