JO 2026/Ski de fond-Le Français Mathis Desloges médaillé d'argent de l'individuel 10 km libre, sacre historique pour Klaebo

par Vincent Daheron

La semaine de rêve se poursuit pour Mathis Desloges : cinq jours après avoir décroché l'argent sur le skiathlon dimanche, le fondeur a réédité sa performance en prenant de nouveau la deuxième place vendredi sur l'individuel 10 km libre, derrière l'intouchable Johannes Klaebo, pour apporter une neuvième breloque à la délégation française.

Le Tricolore de 23 ans a été devancé de 4''9 par le Norvégien Johannes Klaebo, qui égale le record de médailles d'or sur les Jeux d'hiver avec un huitième sacre. Son compatriote Einar Hedegart a pris le bronze (+ 14'').

Avec son troisième titre en trois courses dans ces Jeux, après le skiathlon et le sprint classique, Johannes Klaebo rejoint trois autres Norvégiens au sommet du palmarès olympique : les fondeurs Marit Bjoergen et Bjorn Daehlie ainsi que le biathlète Ole Einar Bjoerndalen.

"C'est la première fois que je gagne un individuel 10 km libre donc de réussir à faire ça aux Jeux olympiques signifie beaucoup pour moi", a réagi Johannes Klaebo sur France TV. "Il était temps de monter sur la première marche et j'étais aujourd'hui très motivé. C'était l'une des courses auxquelles je pensais le plus, parce que c'est probablement celle où j'étais le moins favori. Je voulais vraiment bien faire aujourd'hui."

Mathis Desloges n'est pas passé loin de détrôner le désormais octuple champion olympique. Sur cette course sur un format contre-la-montre, où chaque fondeur s'élance l'un après l'autre à chaque intervalle de 30 secondes, l'Isérois a été très régulier, sans jamais sortir du top trois lors des six points kilométriques intermédiaires.

Il a notamment bénéficié de la fin de course difficile d'Einar Hedegart. Le vainqueur des deux courses de l'hiver sur ce format en Coupe du monde a craqué, perdant près de 14 secondes sur le dernier kilomètre pour laisser Mathis Desloges sur la deuxième marche du podium.

"C'est dingue, je n'en reviens pas. Je n'ai jamais skié aussi vite de ma vie. Je n'ai pas les mots, juste on l'a fait", a savouré le Français sur France TV. "C'est juste fou, c'est dur de décrire ça. On s'entraîne toute la saison, on fait un sport ingrat et avoir une médaille autour du cou, c'est l'accomplissement de tout ça, c'est indescriptible."

"J'étais dans l'esprit de ramener une médaille, je savais que j'avais le niveau. Je me suis entraîné pour être à mon top niveau sur ces JO. Médaille d'argent, je reviendrai pour l'or."

Alors que le ski de fond français attendait une médaille individuelle depuis l'unique, en argent, de Roddy Daragon sur le sprint en 2006, Mathis Desloges en a décroché deux sur la même édition.

Il pourrait en rapporter une troisième à l'occasion du relais masculin dimanche.

"Le ski de fond français monte de jour en jour. Le relais, ça va faire médaille, j'en suis sûr. On peut espérer un autre métal que j'ai eu deux fois", a-t-il prévenu.

Ses coéquipiers ont fait une belle course : Hugo Lapalus a terminé huitième (+ 51''1), Victor Lovera dixième (+ 56''2) et Jules Lapierre 16e (+ 1'07''7).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)