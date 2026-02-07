JO 2026/Ski alpin-Le Suisse Von Allmen champion olympique de la descente devant deux Italiens

(Actualisé avec détails, déclarations)

Le Suisse Franjo von Allmen a remporté samedi à Bormio (Italie) son premier titre olympique sur l'épreuve de la descente en ski alpin, et décroché la première médaille d'or des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 devant deux Italiens.

Parmi les favoris au départ, le champion du monde en titre de la discipline a découpé la mythique piste du Stelvio, s'imposant en 1'51"61, avec respectivement 20 et 50 centièmes d'avance sur Giovanni Franzoni et Dominik Paris, médaillés d'argent et de bronze.

Vainqueur de deux descentes cette saison en Coupe du monde, dont la dernière à Crans-Montana (Suisse) dimanche dernier, Franjo von Allmen (24 ans) succède à son compatriote Beat Feuz pour ses premiers Jeux olympiques.

Le Suisse Marco Odermatt, quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde et actuel leader du classement de la discipline, a échoué au pied du podium (+0"70) et devra attendre pour décrocher sa première médaille olympique en descente, quatre ans après sa septième place à Pékin.

"Ce n'est pas ce que j'espérais. J'avais pourtant de bonnes sensations mais ce n'était tout simplement pas assez rapide", a réagi le champion olympique en titre du slalom géant. Un temps sur le podium provisoire, il a été dépassé par deux Italiens, qui skient à domicile.

Pour sa première participation à 24 ans, Giovanni Franzoni a pris la médaille d'argent et confirmé qu'il faisait partie des meilleurs descendeurs du moment. Quatrième de la Coupe du monde de la discipline, il a notamment remporté la mythique descente de Kitzbühel (Autriche) le mois dernier.

Vainqueur à sept reprises à Bormio en Coupe du monde, Dominik Paris a décroché, avec le bronze, sa première médaille olympique à 36 ans et pour ses cinquièmes Jeux.

"C'est sympa, c'est vraiment cool", a réagi le champion du monde 2019 du super-G au micro de France TV. "Je me bats depuis si longtemps, ce sont mes cinquièmes Jeux olympiques, et j'ai enfin pu décrocher cette médaille."

Nils Allègre est le mieux classé des quatre Français engagés avec sa huitième place (+1"19).

Bien partis, Maxence Muzaton et Nils Alphand ont tous les deux commis une erreur en fin de parcours. Le premier, tombé, n'a pas été classé, tandis que le second a terminé 22e (+2"45). Alban Elezi Cannaferina a pris la 27e place (+3"29).

