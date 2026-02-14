 Aller au contenu principal
JO 2026/Ski alpin-Le Brésilien Pinheiro Braathen en or sur le slalom géant, premier Sud-Américain médaillé aux Jeux d'hiver
information fournie par Reuters 14/02/2026 à 15:13

(Actualisé avec détails, déclarations)

Le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen a été sacré samedi champion olympique du slalom géant à Bormio (Italie) et permet à l'Amérique du Sud de décrocher la première médaille de son histoire aux Jeux olympiques d'hiver.

Dernier à s'élancer en deuxième manche après avoir écrasé la première (un seul concurrent sous la seconde et demie de retard), le skieur de 25 ans a devancé deux Suisses : le tenant du titre Marco Odermatt (+ 0''58) et Loïc Meillard (+ 1''17).

Né à Oslo, Lucas Pinheiro Braathen représentait auparavant la Norvège avant de prendre sa retraite à la surprise générale en octobre 2023. Il avait annoncé son retour quatre mois plus tard sous les couleurs brésiliennes, pays de sa mère.

Parti avec le dossard un lors de la première manche, l'actuel deuxième du classement général de la Coupe du monde a réalisé un temps canon sur la Stelvio. En seconde manche, malgré les conditions changeantes et la neige qui tombait, il est parvenu à préserver son avance en réalisant le 11e temps.

Vainqueur à six reprises en Coupe du monde, dont une fois cette saison lors du slalom de Levi (Finlande), en novembre, Lucas Pinheiro Braathen a décroché sa première médaille sur un grand événement.

Il sera de nouveau parmi les favoris lundi lors de l'épreuve du slalom, dont il a remporté la Coupe du monde en 2023.

Deuxième, le tenant du titre Marco Odermatt est reparti avec une troisième médaille en quatre courses après l'argent du

combiné par équipes

et le bronze du

super-G

. Mais le quadruple vainqueur sortant du classement général de la Coupe du monde a manqué sa dernière chance d'empocher le plus beau métal.

Il avait commencé ses Jeux par une quatrième place sur

la descente

.

Le Français Léo Anguenot a pris la sixième place (+ 1''99) pour sa première participation.

"On est aux Jeux olympiques donc oui, bien sûr qu'il y a de la déception, parce que j'aurais aimé faire partie des trois qui sont sur le podium", a réagi sur France TV le skieur de La Clusaz (Haute-Savoie), cinquième de la première manche (+ 1''91).

"Je suis super content des intentions que j'ai mises. Je pense que ma course est très bonne et elle met en confiance pour la suite. Dans quatre ans, j'irai la chercher."

(Reportage de Martyn Herman, version française Vincent Daheron)

Sport
