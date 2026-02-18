Bruno Genesio et le côté obscur du ballon rond

Don’t worry, be happy. Malgré la mauvaise dynamique du LOSC, Bruno Genesio ne s’inquiète pas , et il l’a fait savoir en conférence de presse ce mercredi. À la veille du barrage aller de Ligue Europa contre l’Étoile Rouge de Belgrade, le coach des Dogues est revenu sur plusieurs éléments de satisfaction. Les Lillois peuvent se réjouir, selon leur tacticien, de statistiques encourageantes.

« À juste titre, on entend beaucoup de choses négatives depuis ce début d’année, avance Bruno Genesio . […] Si on prend du recul, et si on analyse bien tous nos matchs sauf Strasbourg que je mettrais de côté : on est l’équipe qui récupère le plus de ballons dans le dernier tiers, on est l’équipe qui tire le plus au but, on a autant de xG pour que Lens ou Lyon, et autant de xG contre qu’eux. Il y a le côté noir, négatif, et il y a le côté plus positif aussi où on se dit que parfois le football est capricieux. » …

SW pour SOFOOT.com