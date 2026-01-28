 Aller au contenu principal
JO 2026-Pinturault officiellement absent des Jeux, Elezi Cannaferina dernier sélectionné en ski alpin
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 22:49

Le skieur français Alexis Pinturault sera bel et bien absent des Jeux olympiques de Milan-Cortina, le dernier quota alloué à l'équipe de France masculine de ski alpin ayant été décerné à Alban Elezi Cannaferina, a annoncé mercredi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Alexis Pinturault n'avait pas été sélectionné dans la première liste de sept skieurs dévoilée lundi matin avant que le CNOSF annonce, plus tard dans la journée, avoir obtenu une place supplémentaire pour les Jeux.

La Fédération française de ski (FFS) a porté son choix sur Alban Elezi Cannaferina.

Le Lyonnais de 22 ans a signé mardi à Schladming (Autriche) une troisième place inattendue sur le dernier slalom géant, avant l'annonce du huitième sélectionné. Présent de manière régulière sur la Coupe du monde depuis un peu plus d'un an seulement, il n'avait auparavant jamais terminé dans le top 10.

De son côté, Alexis Pinturault a pris la 25e place, manquant par la même occasion sa dernière chance de marquer des points dans l'esprit du staff tricolore pour disputer ses quatrièmes Jeux olympiques.

Le triple champion du monde, âgé de 34 ans, a reconnu avoir "mal vécu" le retournement de situation de lundi. "Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile à gérer. On ne sait pas trop sur quel pied danser", a-t-il dit mardi soir après sa course.

"La délégation française est désormais au complet, composée de 159 athlètes et de 2 remplaçants. (...) La plus grande délégation française alignée lors d’une édition des Jeux olympiques d’hiver", a précisé le CNOSF dans un communiqué.

Les Jeux de Milan-Cortina ont lieu du 6 au 22 février.

(Rédigé par Vincent Daheron)

Sport
