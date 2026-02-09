 Aller au contenu principal
JO 2026-Lindsey Vonn a subi deux opérations après une fracture à la jambe
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 12:48

par Sara Rossi et Cristina Carlevaro

CORTINA D'AMPEZZO/TRÉVISE, Italie 9 février (Reuters) - L 'Américaine Lindsey Vonn a subi deux opérations en Italie, après une grave fracture à la jambe survenue dimanche lors de la descente des Jeux olympiques, afin de stabiliser son état et de prévenir les complications liées au gonflement et à la circulation sanguine, a déclaré lundi une source proche du dossier. Victime d'une lourde chute après 13 secondes de course dimanche alors qu'elle tentait le pari fou de remporter l'or olympique en descente avec une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, la skieuse de 41 ans a été transportée par hélicoptère de Cortina d'Ampezzo à l'hôpital Ca' Foncello de Trévise.

Elle a été opérée par une équipe conjointe de chirurgiens orthopédistes et plasticiens locaux, a déclaré lundi une source proche du dossier. Son médecin personnel était présent, mais n'a fait qu'assister les chirurgiens italiens qui ont mené l'opération, a précisé cette même source.

Le Comité olympique et paralympique américain n'a pas répondu à une demande de commentaires. Dans un communiqué publié dimanche, l'hôpital a indiqué qu'elle avait subi une opération pour stabiliser une fracture à la jambe gauche sans mentionner une deuxième intervention.

L'équipe américaine de ski avait inspecté plusieurs hôpitaux avant de préférer Trévise, à environ 125 km de Cortina, à celui de Belluno, plus proche, car il dispose également d'un service de neurochirurgie, a déclaré la source.

Les établissements d'Innsbruck (Autriche) et de Milan ont également été envisagés, mais Trévise a été jugé le mieux placé pour traiter la complexité de la blessure de Lindsey Vonn. La tentative de la skieuse aux 84 victoires en Coupe du monde de prendre le départ de la descente, 16 ans après son titre dans la discipline, malgré sa grave blessure subie fin janvier, était l'un des moments les plus attendus de ces 25es Jeux d'hiver.

(Reportage de Cristina Carlevaro et Sara Rossi,version française Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)

