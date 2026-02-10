 Aller au contenu principal
Rachida Dati favorable à la vente du Parc des Princes si...
information fournie par So Foot 10/02/2026 à 15:21

Rachida Dati favorable à la vente du Parc des Princes si...

Rachida Dati favorable à la vente du Parc des Princes si...

Pas de grand déplacement ? Rachida Dati a annoncé souhaiter reprendre les discussions entre la mairie de Paris et le PSG concernant le Parc des Princes. Comme le rapporte Le Parisien , le programme de la candidate Les Républicains aux élections municipales comporte un point au sujet de la future enceinte du club de la capitale.

« Je ferai rester le PSG à Paris, et créerai un projet de grande cité sportive moderne pour faire rayonner mondialement le sport parisien. » Que d’ambitions pour un club qui veut « rêver plus grand ».

SW pour SOFOOT.com

