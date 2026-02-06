JO 2026-Les Jeux de Milan-Cortina s'ouvrent, la France vise le top 5

(Actualisé tout du long avec détails)

par Keith Weir, Elvira Pollina et Julien Pretot

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina a commencé vendredi soir au stade San Siro de Milan et, pour la première fois, en simultané dans trois autres sites pour lancer deux semaines de compétition lors desquelles la France visera un top cinq au tableau des médailles.

Moins de sept ans après avoir obtenu l'organisation de la 25e édition des Jeux olympiques d'hiver, la troisième en Italie après Cortina d'Ampezzo 1956 et Turin 2006, Milan-Cortina s'apprête à accueillir près de 2.900 athlètes issus de 92 délégations différentes et qui se disputeront les 116 médailles d'or en jeu.

La préparation n'a pas été simple pour le comité d'organisation et certains travaux de finition étaient encore nécessaires ces derniers jours à la nouvelle patinoire de Santa Giulia, qui a accueilli jeudi le début du tournoi féminin de hockey sur glace, tandis que le téléphérique de Cortina d'Ampezzo n'a pu être terminé à temps. Les organisateurs ont également construit, contre l'avis du CIO, un nouveau centre de glisse à Cortina.

Ces Jeux, les premiers dans les Alpes européennes depuis Turin 2006 après Vancouver (Canada), Sotchi (Russie), Pyeongchang (Corée du Sud) et Pékin, se dérouleront sur des sites de compétitions disséminés dans trois régions différentes. Un modèle décentralisé que suivront les Alpes françaises 2030 dans quatre ans.

Plus d'un an et demi après la prestation de Céline Dion sur la Tour Eiffel en conclusion de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024, les organisateurs italiens tiennent leur star internationale pour la cérémonie d'ouverture en la personne de Mariah Carey.

La chanteuse américaine a chanté "Nel blu dipinto di blu" de Domenico Modugno puis son propre titre "Nothing is impossible" en première partie de cérémonie. Peu après, Laura Pausini a interprété l'hymne italien pendant que le drapeau tricolore était hissé à Milan ainsi qu'à Cortina.

Le ténor italien Andrea Bocelli se produira également au cours de la cérémonie.

Outre le stade San Siro de Milan, où sera notamment présent le vice-président des États-Unis JD Vance, la cérémonie sur le thème de "l'harmonie" se déroule également en simultané à Cortina d'Ampezzo, à Predazzo et à Livigno. Pour la première fois, deux vasques olympiques seront allumées dans les deux villes hôtes.

La journée a été marquée par plusieurs manifestations à Milan pour protester contre la présence d'agents de police de l'immigration américaine (ICE) sur le sol italien.

La délégation française, emmenée par ses porte-drapeaux Clément Noël et Chloé Trespeuch, compte 162 athlètes dont deux remplaçants. Un record.

La délégation a notamment été gonflée par la présence des deux équipes de hockey sur glace. Les Bleues participent pour la première fois tandis que leurs homologues masculins retrouvent les JO pour la première fois depuis 2002.

"On a des objectifs ambitieux, on souhaite s'inscrire durablement dans le top cinq avec un objectif, sur ces Jeux, d'avoir 50% de médailles en plus (par rapport à 2022)", a déclaré vendredi la ministre des Sports Marina Ferrari en conférence de presse.

Dixième en 2022, la France avait remporté cinq médailles d'or, égalant son record établi quatre ans plus tôt à Pyeongchang. Les biathlètes Quentin Fillon Maillet (deux titres) et Justine Braisaz-Bouchet, le skieur alpin Clément Noël et le patineur artistique Guillaume Cizeron - engagé avec une nouvelle partenaire - défendront leur sacre.

Au total, la France avait ramené 14 médailles, soit une unité de moins que son record établi à Sotchi puis égalé à Pyeongchang. C'est donc un objectif d'environ 21 médailles qui a été fixé.

"On y croit, on sait qu'on en a le potentiel. Les projections nous mettent bien dans la cible", a déclaré Amélie Oudéa-Castéra, la présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en conférence de presse.

Le biathlon sera certainement l'un des plus gros pourvoyeurs de médailles, comme en 2022 où la discipline avait rapporté 50% des breloques.

Les Jeux olympiques de Milan-Cortina se termineront le 22 février par la cérémonie de clôture qui se déroulera aux arènes de Vérone.

(Reportage de Keith Weir, Elvira Pollina et Julien Prétot, version française Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)