 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Toujours pas de victoire pour Lille en 2026
information fournie par So Foot 06/02/2026 à 22:46

Toujours pas de victoire pour Lille en 2026

Toujours pas de victoire pour Lille en 2026

Metz 0-0 Lille

Et de six ! Visiblement, Lille ne parvient pas à se remettre des fêtes de fin d’année : en concédant un nul frustrant à Metz lors de la 21 e journée du championnat de France, le LOSC a enchaîné une sixième rencontre sans victoire (Ligue 1 et Coupe de France confondues) et n’a ainsi toujours pas gagné en 2026 sur la scène nationale. Pourtant, sur le terrain de la lanterne rouge du classement et qui devrait le rester au moins une semaine supplémentaire, les Dogues ont eu les occasions pour repartir avec les trois points ce vendredi soir.

Un but refusé contre un pénalty annulé

Mais Noah Edjouma ou Hakon Haraldsson ont gâché plusieurs opportunités, Olivier Giroud n’a pas été servi dans de bonnes conditions et le penalty accordé à Matias Fernandez-Pardo suite à un (faux) contact avec Jonathan Fischer a été annulé. Félix Correia, lui, a touché le poteau alors que le gardien danois a sauvé son camp devant Gaëtan Perrin. De leur côté, les Grenats ont également eu des situations pour ouvrir le score (Giorgi Abuashvili, Gauthier Hein, Habib Diallo le nouveau capitaine…). Sans succès, la réalisation d’Alpha Touré ayant même été refusée pour hors-jeu. Ça commence à faire long, pour les Nordistes……

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les légendes italiennes du ski Deborah Compagnoni et Alberto Tomba allument la vasque olympique sous l'Arc de la paix à Milan, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Milan Cortina, le 6 février 2026 ( POOL / Jamie Squire )
    Andiamo! L'Italie lance ses JO d'hiver avec une cérémonie qui célèbre l'harmonie
    information fournie par AFP 06.02.2026 23:54 

    C'est parti: l'Italie a lancé vendredi soir les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina avec une cérémonie d'ouverture tenue simultanément sur quatre sites, du mythique stade San Siro aux villages alpins de Cortina, Predazzo et Livigno, pour célébrer "l'harmonie" ... Lire la suite

  • Le cauchemar de Tahirys Dos Santos (Metz), brûlé au troisième degré
    Le cauchemar de Tahirys Dos Santos (Metz), brûlé au troisième degré
    information fournie par So Foot 06.02.2026 23:19 

    « Je me suis vu mourir. » Tel a été le sentiment de Tahirys Dos Santos, lors de l’incendie de Crans-Montana. Dans la nuit du 1 er janvier 2026, le joueur de Metz était au bar Le Constellation en compagnie de sa copine Coline lorsque les flammes ont ravagé l’établissement ... Lire la suite

  • Taïryk Arconte égaye une triste soirée de Ligue 2
    Taïryk Arconte égaye une triste soirée de Ligue 2
    information fournie par So Foot 06.02.2026 21:57 

    Deux buts en une mi-temps… mais sur cinq matchs confondues. La 22 e journée de Ligue 2 a longtemps été avare en tremblements de filets, ce vendredi soir. Heureusement, Taïryk Arconte a répondu présent pour Rodez : sur le terrain de Boulogne-sur-Mer, l’attaquant ... Lire la suite

  • Marseille dit au revoir à un indésirable
    Marseille dit au revoir à un indésirable
    information fournie par So Foot 06.02.2026 21:13 

    Par ici la Turquie. Comme les rumeurs le disaient, Amir Murillo a bien quitté l’Olympique de Marseille pour Besiktas . Ce vendredi, le club français a en effet officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux en souhaitant une « bonne continuation » à son (désormais) ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank