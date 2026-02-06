 Aller au contenu principal
Taïryk Arconte égaye une triste soirée de Ligue 2
Deux buts en une mi-temps… mais sur cinq matchs confondues. La 22 e journée de Ligue 2 a longtemps été avare en tremblements de filets, ce vendredi soir. Heureusement, Taïryk Arconte a répondu présent pour Rodez : sur le terrain de Boulogne-sur-Mer, l’attaquant de 22 ans s’est offert un doublé pour donner la victoire aux siens malgré la réduction du score signée Siad Gourville. En déplacement chez le Red Star, qui a tenté une quarantaine de centres, Pau a quant à lui créé la surprise en s’imposant contre toute attente… mais pas grâce à un but dans le jeu, non : décisif, Julien Anziani a trouvé la faille sur penalty. Cela dit, Omar Sissoko a ensuite fait le break au bout d’une très belle action collective et Kyliane Dong a même enfoncé le clou.

Vendredi, tout n’est visiblement pas permis

Dans le derby des Alpes, Thibault Rambaud a fait plaisir aux supporters en mettant Annecy devant face à Grenoble… jusqu’à l’égalisation d’Yadaly Diaby vers la fin, pour un partage de points sans trop de saveur. De son côté, Dunkerque et Guingamp se sont montrés incapables de faire mouche même si les Bretons ont terminé en supériorité numérique suite à l’expulsion de Lohann Doucet (qui a écopé d’un carton rouge pour une faute sur Louis Mafouta). Enfin, Reims n’a pas réussi à faire craquer Bastia à domicile dans une rencontre opposant le deuxième du classement à la lanterne rouge. Qui a clairement gagné en solidité depuis l‘arrivée de Réginald Ray, mais qui va devoir accélérer dans sa mission maintien. Car oui, elle est possible !…

FC pour SOFOOT.com

