JO 2026-La France ouvre son compteur grâce à Desloges et aux biathlètes, la catastrophe Vonn

La délégation française a ouvert dimanche son compteur de médailles lors du deuxième jour des Jeux olympiques de Milan-Cortina grâce au sacre des biathlètes lors du relais mixte et à la deuxième place de Mathis Desloges.

C'est ‍le fondeur de 23 ans qui a décroché la première médaille française sur l'épreuve du skiathlon, une alternance entre 10 km de style classique puis 10 km de style libre. Pour ses premiers Jeux olympiques, le champion du monde des moins de 23 ans du 20 kilomètres libre ‌en 2024 a créé la surprise en montant sur la boîte, derrière le redoutable Norvégien Johannes Klaebo, vainqueur de son sixième titre olympique.

Le ski de fond tricolore attendait une médaille individuelle aux Jeux depuis la seule et unique récompense décrochée par Roddy Daragon sur ​le sprint en 2006.

Un peu moins de deux heures plus tard, et une centaine de kilomètres plus au nord, le relais ⁠mixte de biathlon a remporté la première médaille d'or de la délégation française. Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot et Julia Simon ont parfaitement lancé l'équipe de France de biathlon, qui est particulièrement attendue pendant deux semaines ⁠pour contribuer au tableau des médailles.

Double champion du monde ‍en titre, le relais mixte a grimpé sur le podium pour la troisième édition consécutive après ⁠le titre en 2018 à Pyeongchang (Corée du Sud) et l'argent en 2022 à Pékin.

De son côté, Quentin Fillon Maillet, quintuple médaillé en 2022, poursuit sa moisson avec une sixième breloque, à une unité du record français aux Jeux d'hiver détenu par Martin Fourcade.

En fin d'après-midi, Timothy Loubineaud a échoué ​à rapporter la première médaille française de l'histoire en patinage de vitesse. Ancien détenteur du record du monde du 5.000 m, de novembre à janvier, le Girondin de 29 ans a pris la cinquième place, à un peu moins de deux secondes du podium.

"Ce n'est pas la ⁠place que j'attendais. J'espérais faire un petit peu mieux que top cinq", a-t-il réagi au micro de France TV. "Aujourd'hui, ça a ​été une course un peu inattendue pour ma part. Je ne suis pas très loin du ​podium mais pas très loin, aux ​Jeux olympiques, c'est une éternité. C'est un peu dur."

TROISIÈME DÉFAITE POUR LES BLEUES DU HOCKEY SUR GLACE

L'équipe de France féminine de hockey a concédé ​une troisième défaite en autant de matches face à la Suède (4-0). La tâche ⁠était ardue face à la meilleure équipe du groupe B et les Bleues ont vu leur rêve de quarts de finale s'éteindre.

Elles joueront mardi leur dernier match du tour préliminaire face à l'Allemagne.

La journée a surtout été marquée par la violente chute de Lindsey Vonn. L'Américaine de 41 ans a pris le départ de la descente, dont elle a été championne olympique en 2010, malgré une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, ‌une contusion osseuse et des lésions au ménisque survenues neuf jours plus tôt à Crans-Montana (Suisse).

Le rêve olympique de la skieuse aux 84 victoires en Coupe du monde a pris fin après 13 secondes, quand elle a été déséquilibrée dans une bosse en se prenant le bras dans une porte. Elle est ensuite lourdement retombée sur la neige avant d'être évacuée à l'hôpital en hélicoptère.

Elle a été opérée d'une fracture de la jambe gauche dans l'après-midi.

Sa compatriote Breezy Johnson a remporté le titre sur la descente, un an jour pour jour après son sacre mondial dans la ‌discipline.

