JO 2026-La France conclut les Jeux à la 6e place du tableau des médailles avec des records battus

Biathlon - Cérémonie de remise des prix du départ groupé féminin 12,5 km

La délégation française a conclu dimanche ses Jeux olympiques de Milan-Cortina à la sixième ‌place du tableau des médailles avec un record de récompenses (23) et de titres (8) grâce à une razzia du biathlon et malgré certaines déceptions en ski alpin ou en ski et ​snowboard acrobatique.

"On a atteint notre objectif", s'est réjouie samedi la ministre des Sports Marina Ferrari sur France TV.

L'objectif annoncé était d'intégrer le top cinq au classement des nations et de récolter 50% de médailles supplémentaires par rapport à Pékin, où les Bleus étaient repartis avec 14 podiums. Le premier objectif n'a pas été atteint, laissant la cinquième place à l'Allemagne ​avec le même nombre de médailles d'or mais moins en argent (10 contre 9).

Le second a été amplement réussi avec les records de médailles et de titres battus. Le premier avait été établi en 2014 à Sotchi (Russie) et en 2018 ​à Pyeongchang (Corée du Sud) avec 15 médailles, le second avait été atteint en 2018 ⁠et 2022 à Pékin avec cinq titres.

Comme attendu, le biathlon a été le grand pourvoyeur de médailles de la délégation française. Les biathlètes français ont pulvérisé leur ‌record de médailles remportées lors d'une seule édition des Jeux. Après les sept de Pékin, ils en ont empoché 13, dont six en or, en 11 courses. Il n'y a que lors de la poursuite féminine que l'équipe de France n'est pas montée sur le podium.

Quentin Fillon ​Maillet, Julia Simon et Lou Jeanmonnot ont particulièrement marqué le site ‌d'Anterselva (Italie) de leur empreinte. Après les cinq médailles en six courses à Pékin, "QFM" en a gagné quatre en Italie, dont ⁠le titre sur le sprint et les relais mixte et masculin, pour devenir le Français le plus médaillé aux Jeux olympiques, été et hiver confondus.

LA RÉVÉLATION DESLOGES

Avec cinq médailles au total, dont quatre lors de cette édition, Julia Simon est, elle, devenue la Française la plus médaillée aux Jeux, été et hiver confondus, à égalité avec la judoka Clarisse Agbegnenou ⁠et l'escrimeuse Laura Flessel.

Lou Jeanmonnot est ‌également rentrée d'Anterselva avec quatre médailles, même s'il lui manque l'or en individuel qu'elle était venue chercher.

"Je crois qu'il ne faut pas parler ⁠de vampirisation. Quand on a la chance d'avoir des athlètes qui performent dans une discipline, ça a un effet d'entraînement", a assuré Marina Ferrari quant à la dépendance française ‌au biathlon.

Le ski alpinisme tricolore a été à la hauteur des attentes avec trois médailles en trois épreuves pour cette nouvelle discipline olympique. Sacrés ensemble ⁠en relais mixte, Emily Harrop et Thibault Anselmet auraient sûrement troqué leur argent et bronze respectifs en sprint contre le plus ⁠beau métal.

Le ski de fond tricolore a été ‌l'une des belles surprises avec, pour la première fois, trois médailles lors de la même édition. Elles sont toutes le fait de Mathis Desloges, en argent sur le skiathlon, ​l'individuel 10 km et lors du relais masculin.

Alors que le ski de fond français ne comptait ‌qu'une seule médaille individuelle dans son histoire, le fondeur de 23 ans en a récolté deux. Il a été désigné porte-drapeau de la délégation française pour la cérémonie de clôture aux côtés de Lou ​Jeanmonnot.

LE SKI ALPIN DÉÇOIT

Au rang des déceptions, le ski alpin avec la seule médaille surprise de Romane Miradoli, en argent sur le super-G. Avec Clément Noël, champion olympique en titre, ou Paco Rassat, les slalomeurs représentaient les meilleures chances tricolores mais ils sont passés complètement à côté.

"On peut avoir une déception avec ce qu'il s'est passé sur ⁠l'alpin", a reconnu la ministre des Sports, alors que le ski alpin masculin français n'a décroché aucune médaille pour la première fois depuis 2010.

Le ski cross et le snowboard cross a quelque peu déçu, avec une seule médaille de bronze obtenue par Léa Casta et Loan Bozzolo lors de l'épreuve de snowboard cross par équipes.

Perrine Laffont a également sauvé le bilan du ski acrobatique avec le bronze en ski de bosses.

Plusieurs jeunes athlètes parmi lesquels les biathlètes Océane Michelon (23 ans, trois médailles dont deux en or) et Eric Perrot (24 ans, trois médailles dont deux en or), le fondeur Mathis Desloges ou encore la snowboardeuse Léa Casta (20 ans) ont semé quelques belles promesses pour les prochains Jeux, en 2030, dans les ​Alpes françaises.

