La stat folle de Liverpool dans le temps additionnel

La stat folle de Liverpool dans le temps additionnel

Tout l’inverse de l’OM. Grâce au but tardif d’Alexis Mac Allister face à Nottingham Forest (0-1), Liverpool a une nouvelle fois bénéficié du « Slot time » en marquant pour la septième fois de la saison dans le temps additionnel .

😯 LES REDS L'ONT ENCORE FAIT ! Liverpool marque pour la 7e fois de la saison dans le temps additionnel et s'impose à Nottingham. Cette victoire permet aux Reds de revenir à hauteur de Chelsea, temporairement 4e de Premier League !#PremierLeague pic.twitter.com/9qsyWiCYkk…

LB pour SOFOOT.com