La stat folle de Liverpool dans le temps additionnel
Tout l’inverse de l’OM. Grâce au but tardif d’Alexis Mac Allister face à Nottingham Forest (0-1), Liverpool a une nouvelle fois bénéficié du « Slot time » en marquant pour la septième fois de la saison dans le temps additionnel .
😯 LES REDS L'ONT ENCORE FAIT ! Liverpool marque pour la 7e fois de la saison dans le temps additionnel et s'impose à Nottingham. Cette victoire permet aux Reds de revenir à hauteur de Chelsea, temporairement 4e de Premier League !#PremierLeague pic.twitter.com/9qsyWiCYkk…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer