 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La stat folle de Liverpool dans le temps additionnel
information fournie par So Foot 22/02/2026 à 17:26

La stat folle de Liverpool dans le temps additionnel

La stat folle de Liverpool dans le temps additionnel

Tout l’inverse de l’OM. Grâce au but tardif d’Alexis Mac Allister face à Nottingham Forest (0-1), Liverpool a une nouvelle fois bénéficié du « Slot time » en marquant pour la septième fois de la saison dans le temps additionnel .

😯 LES REDS L'ONT ENCORE FAIT ! Liverpool marque pour la 7e fois de la saison dans le temps additionnel et s'impose à Nottingham. Cette victoire permet aux Reds de revenir à hauteur de Chelsea, temporairement 4e de Premier League !#PremierLeague pic.twitter.com/9qsyWiCYkk…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Barça enfonce Levante et récupère la première place en Liga
    Le Barça enfonce Levante et récupère la première place en Liga
    information fournie par So Foot 22.02.2026 18:18 

    Barcelone 3-0 Levante Buts : Bernal (4 e ), de Jong (32 e ), López (81 e ) pour les Blaugrana No stress. Avec la défaite concédée par le Real Madrid sur la pelouse d’Osasuna samedi (2-1), le Barça avait une occasion en or de récupérer la première place du classement ... Lire la suite

  • Championnat des Six Nations - France v Italie
    Rugby/Six nations-Le XV de France poursuit son sans-faute contre l'Italie
    information fournie par Reuters 22.02.2026 18:17 

    Le ‌XV de France a ​signé dimanche face à l'Italie (33-8) un troisième succès bonifié en autant ​de matches dans le Tournoi des ​Six Nations malgré ⁠une prestation moins convaincante ‌et se rapproche du titre. Les Bleus, privés de Matthieu ​Jalibert ‌sur blessure, ... Lire la suite

  • Le Paris FC se sépare officiellement de Stéphane Gilli
    Le Paris FC se sépare officiellement de Stéphane Gilli
    information fournie par So Foot 22.02.2026 18:07 

    Du plomb dans les ailes de Red Bull. Sur un siège éjectable depuis plusieurs jours, Stéphane Gilli n’aura pas survécu au match nul réalisé par son équipe du Paris FC ce samedi à Toulouse (1-1). Moins de 24 heures plus tard, le voilà désormais officiellement sur ... Lire la suite

  • Blessé à l'ischio, la mauvaise nouvelle confirmée pour Loïc Badé
    Blessé à l'ischio, la mauvaise nouvelle confirmée pour Loïc Badé
    information fournie par So Foot 22.02.2026 17:49 

    Nouveau coup dur pour l’équipe de France. Touché à l’ischio-jambier lors de la défaite du Bayer Leverkusen sur la pelouse de l’Union Berlin ce samedi (1-0), Loïc Badé sera absent « plusieurs semaines » , a annoncé le club . Loïc Badé will be missing for a few weeks ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank