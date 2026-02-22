Blessé à l'ischio, la mauvaise nouvelle confirmée pour Loïc Badé
Nouveau coup dur pour l’équipe de France. Touché à l’ischio-jambier lors de la défaite du Bayer Leverkusen sur la pelouse de l’Union Berlin ce samedi (1-0), Loïc Badé sera absent « plusieurs semaines » , a annoncé le club .
Loïc Badé will be missing for a few weeks after picking up a thigh injury in the match against 1. FC Union Berlin. Get well soon, Loïc! 🍀⚫🔴 pic.twitter.com/nzZiTIUVTf…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer