Blessé à l'ischio, la mauvaise nouvelle confirmée pour Loïc Badé

Nouveau coup dur pour l’équipe de France. Touché à l’ischio-jambier lors de la défaite du Bayer Leverkusen sur la pelouse de l’Union Berlin ce samedi (1-0), Loïc Badé sera absent « plusieurs semaines » , a annoncé le club .

Loïc Badé will be missing for a few weeks after picking up a thigh injury in the match against 1. FC Union Berlin. Get well soon, Loïc! 🍀⚫🔴 pic.twitter.com/nzZiTIUVTf…

LB pour SOFOOT.com