JO 2026-L'Ukrainien Heraskevytch auditionné par le Tribunal arbitral du sport

par Giancarlo Navach

Le Tribunal arbitral du sport a commencé vendredi à examiner l'appel de l'Ukrainien Vladislav Heraskevytch avec une décision attendue dans la journée concernant la demande du spécialiste de skeleton d'être réintégré après sa disqualification jeudi des Jeux olympiques en raison de son "casque du souvenir".

L'athlète de 27 ans a été disqualifié jeudi lorsque le jury de la Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton (IBSF) a jugé que les photos figurant sur le casque, représentant des athlètes tués depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, enfreignaient les règles de neutralité politique des Jeux.

Vladislav Heraskevytch demande à être réintégré ou, au moins, de pouvoir participer à une manche supervisée par le TAS, dans l'attente d'une décision finale.

L'épreuve de skeleton a débuté jeudi avec les deux premières manches. Les deux dernières sont prévues vendredi soir.

"Nous espérons pouvoir annoncer une décision finale aujourd'hui, mais il m'est difficile de dire quand", a déclaré Matthieu Reeb, le secrétaire général du TAS, aux journalistes. "Nous connaissons bien sûr le calendrier de la compétition et le TAS a pour objectif de rendre sa décision avant le début de la course, mais nous ne savons pas combien de temps durera l'audience."

"Nous avons une seule arbitre, originaire d'Allemagne, en charge de cette affaire. Nous avons des participants présents en personne, comme le CIO, l'athlète et le père de l'athlète", a-t-il poursuivi. "Nous avons un représentant de l'IBSF qui participe à distance. L'athlète est également assisté par un avocat qui s'exprime depuis Kyiv."

Vladislav Heraskevytch a insisté sur le fait que sa place n'était pas à Milan, mais à Cortina d'Ampezzo, où se déroulent les compétitions de glisse.

"Je ne devrais pas être suspendu. Je pense que je n'ai enfreint aucune règle", a-t-il déclaré. "Je devrais participer aux Jeux, à la compétition, et non à l'audience."

(Reportage de Giancarlo Navach, version français Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)