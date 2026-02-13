 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JO 2026/Biathlon-Le Français Fillon Maillet champion olympique du sprint, Jacquelin à deux dixièmes du podium
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 15:01

Le biathlète Quentin Fillon Maillet a été sacré vendredi champion olympique du sprint et devient le Français le plus médaillé aux Jeux d'hiver à égalité avec Martin Fourcade grâce à sa septième breloque.

Le Jurassien de 33 ans a devancé les Norvégiens Vetle Christiansen (+ 13"7) et Sturla Laegreid (+ 15"9) pour décrocher son quatrième titre olympique et apporter une dixième médaille à la délégation française dans ces Jeux de Milan-Cortina.

Le Tricolore Emilien Jacquelin échoue au pied du podium, à deux dixièmes de seconde de la médaille de bronze (+ 16"1).

(Rédigé par Vincent Daheron)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank