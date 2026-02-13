JO 2026/Biathlon-Le Français Fillon Maillet champion olympique du sprint, Jacquelin à deux dixièmes du podium

Le biathlète Quentin Fillon Maillet a été sacré vendredi champion olympique du sprint et devient le Français le plus médaillé aux Jeux d'hiver à égalité avec Martin Fourcade grâce à sa septième breloque.

Le Jurassien de 33 ans a devancé les Norvégiens Vetle Christiansen (+ 13"7) et Sturla Laegreid (+ 15"9) pour décrocher son quatrième titre olympique et apporter une dixième médaille à la délégation française dans ces Jeux de Milan-Cortina.

Le Tricolore Emilien Jacquelin échoue au pied du podium, à deux dixièmes de seconde de la médaille de bronze (+ 16"1).

(Rédigé par Vincent Daheron)